GdS – Barella, il leader delle due fasi: l’Inter ha già il suo top player a centrocampo

Con l’arrivo di Arturo Vidal, potrebbero chiudersi in anticipo gli acquisti a centrocampo per l’Inter. A sole due settimane dalla chiusura del calciomercato, il club nerazzurro difficilmente riuscirà infatti a piazzare una cessione molto onerosa del calibro di Marcelo Brozovic per poi imbarcarsi in una trattativa altrettanto complicata per un profilo top alla N’Golo Kanté. Del resto, come segnalato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, un top player a centrocampo l’Inter se lo ritrova già nella persona di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo, probabilmente il calciatore più cresciuto nell’ultima stagione nerazzurra, è diventato leader totale sia a livello di club ma anche in Nazionale. I gol importantissimi siglati sia in Champions che in Europa League, passando per le perle contro Verona e Fiorentina, lo hanno consacrato verso un ruolo di prim’ordine all’interno della formazione allenata da Antonio Conte. Un leader delle due fasi, di cui l’Inter non può più fare a meno: che sia in una linea a 2 o a 3, Barella a centrocampo è diventato un vero e proprio insostituibile.

Lo sa bene Conte che, dopo averlo stuzzicato nella famosa trasferta di Dortmund, si è ritrovato tra le mani uno dei migliori talenti del panorama calcistico italiano, contribuendo ad una crescita che si è resa evidente soprattutto negli ultimi 30 metri di campo. Perché, come riconosciuto dallo stesso calciatore, era proprio nelle scelte importanti che la sua maturazione doveva ancora passare. E non è un caso se i suoi numeri delle quattro gare della fase finale di Europa League sono state sopra la media nel ruolo in diverse voci: 5 recuperi contro 3,69; 1,5 palle intercettate contro 0,62; 1,5 occasioni create contro 0,91 e il dato è identico anche nei dribbling riusciti, quelli che in mezzo al campo strappano e fanno la differenza.

