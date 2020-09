L’Inter accoglie Vidal, il grande rimpianto del Barcellona: gli ex compagni lo celebrano così

La conferma che l’Inter con Arturo Vidal ha acquistato un calciatore di altissimo livello, è arrivata ieri sera subito dopo lo sbarco del centrocampista a Milano. Dopo il primo messaggio del cileno rivolto ai nuovi tifosi nerazzurri, sui social i grandi ex compagni del Barcellona gli hanno dedicato un addio che in genere si riserva solamente a pochi eletti. Perché ricevere messaggi d’addio così intensi e personali da calciatori come Leo Messi, Luis Suarez e Jordi Alba non è da tutti. Un riconoscimento nei confronti di Vidal che rivela quanto importante fosse diventato con la sua qualità e personalità all’interno dello spogliatoio blaugrana nell’ultimo biennio.

A partire dal saluto di Messi: “Ti conoscevo solo da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma quando ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente sei riuscito a sorprendermi ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tante cose e ti se fatto notare parecchio, mancherai allo spogliatoio, Vidal. Ti auguro tutto il meglio in questa nuova tappa nel tuo nuovo club. Torneremo ad incrociarci, ne sono sicuro”.

Poi la simpatica dedica di Suarez: “Affrontarti da rivale era insopportabile come per tutti i grandi calciatori, ma dopo averti avuto come compagno e averti conoscerti meglio come persona ho capito che sei ancora più grande. Un piacere aver giocato con un calciatore come te. Ti auguro il meglio in questa nuova tappa”.

E infine le parole di Jordi Alba: “Ci mancherai molto. E’ stato un vero piacere condividere con te tantissimi momenti. Ti auguro tutto il meglio, te lo meriti fratello, sei un grande”.

