CdS – Inter-Vidal, i dettagli dell’operazione con il Barcellona: la verità sul bonus

E’ tutto fatto: Arturo Vidal nella giornata odierna diventerà ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il centrocampista del Barcellona firmerà un contratto da circa 6 milioni di euro netti a stagione con il club nerazzurro, per la durata complessiva di due anni con opzione per il terzo. Un accordo raggiunto nel primo giorno d’autunno dopo settimane intense di trattative, che pone fine alla più grande telenovela di mercato che ha accompagnato la lunga estate interista.

Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, sono emersi i dettagli dell’intesa economica raggiunta anche con il Barcellona. Contrariamente a quanto era emerso inizialmente, infatti, il club nerazzurro non dovrà versare alcuna parte fissa per il trasferimento del cileno a Milano. L’Inter, invece, potrebbe dover pagare un milione di euro al club catalano inteso come bonus, da attivare solamente nel caso in cui la squadra di Conte dovesse conquistare un trofeo entro il prossimo biennio. Insomma, una formula molto particolare che i tifosi nerazzurri si augurano di poter esercitare quanto prima.

