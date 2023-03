Gds – L’Inter cambia squadra: a fine stagione l’addio di 11 giocatori

La sconfitta contro la Juventus è stata l’ennesima delusione di una stagione travagliata per l’Inter, segnata da una discontinuità inaccettabile. Prestazioni altalenanti che hanno fatto sorgere molti dubbi su tanti elementi della rosa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra è pronta a cambiare tutto. Infatti, al termine di questa stagione, potrebbero essere addirittura 11 i giocatori pronti a lasciare l’Inter. Tre, in particolare, serviranno per incassare dei soldi da reinvestire: sono Brozovic, Dumfries e Correa.

Per l’argentino, l’addio è complicato, vista la poca presenza in campo e il poco appeal che può avere sul mercato. Dumfries e Brozovic, invece, sono i due nomi sacrificabili, ma il primo ha visto crollare il suo valore a causa del pessimo rendimento, mentre il secondo ha un’età avanzata e un ingaggio importante che potrebbero rappresentare un ostacolo.

C’è poi la questione giocatori in scadenza: oltre a Skriniar, anche Handanovic, Gagliardini e D’Ambrosio saluteranno quasi sicuramente; ma sono sempre più vicini all’addio anche De Vrij e Dzeko: l’Inter ha avviato le trattative per i rinnovi, ma sarebbe disposta a offrire esclusivamente un ingaggio più basso di quello attuale.

Per quanto riguarda la questione prestiti, ci sono segnali positivi per Acerbi e segnali molto negativi per Bellanova. L’esterno non ha mai convinto e tornerà al Cagliari. Per Lukaku, invece, la situazione è più complessa: la sua permanenza andrebbe ridiscussa con il Chelsea, ma il rendimento del belga è ben lontano dall’invogliare l’Inter ad avviare le trattative.