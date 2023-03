Gds – Tre obiettivi di mercato per costruire l’Inter del futuro

La prossima estate potrebbe segnare un punto di svolta importante per l’Inter. La dirigenza nerazzurra, infatti, sembra intenzionata a rinnovare gran parte della rosa e, pertanto, sta già lavorando ad alcuni obiettivi di mercato, da portare a Milano durante la prossima sessione di calciomercato.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i profili individuati sarebbero tre. I primi due provengono dal mercato dei parametri zero, al quale l’Inter guarda con grande attenzione: sono Marcus Thuram e Roberto Firmino.

Entrambi attaccanti, sono due giocatori profondamente diversi. Il francese è in rampa di lancio e ha già una lunga fila di pretendenti tra Germania e Inghilterra, dal Bayern Monaco al Newcastle. L’Inter, però, si è mossa per tempo ed è pienamente in partita. Il brasiliano, invece, ha voglia di una nuova sfida e i nerazzurri hanno subito palesato il loro interesse.

L’altro nome che sta prendendo piede negli ultimi giorni è quello di Oumar Solet, 23enne difensore del Salisburgo, osservato con attenzione dall’Inter. Il francese costa 15 milioni di euro e andrebbe a coprire il buco lasciato da Skriniar. Noi di Passione Inter abbiamo già dedicato un articolo di approfondimento alle caratteristiche tecniche di Solet.