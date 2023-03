L’Inter non cerca alibi: stop alle polemiche sul gol della Juventus

L’Inter non cambia la sua posizione: c’erano immagini chiare e il gol della Juventus di Kostic era da annullare. Tuttavia, pur rimanendo fermo sulle sue convinzioni, il club nerazzurro non vuole alimentare ulteriori polemiche sull’episodio.

Anche perché, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società interista non vuole concedere alibi alla squadra, rea di non aver saputo reagire al gol, nonostante il tempo a disposizione ci fosse.

La rete di Kostic, infatti, è arrivata solo al 23′, ma i nerazzurri non sono stati poi capaci di creare grandi pericoli verso la porta della Juventus. Il torto subito c’è, ma non può giustificare in toto una gara giocata ampiamente al di sotto delle proprie possibilità.