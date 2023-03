TS – Inzaghi rischia il posto: quattro nomi per il nuovo allenatore

L’attuale rendimento in campionato non lascia molto spazio all’ottimismo per il futuro di Inzaghi. L’Inter non può permettersi una stagione da nove sconfitte. A salvare il tecnico potrebbe essere un finale di stagione glorioso, con risultati sorprendenti in Champions League e un ruolino di marcia quasi perfetto in Serie A.

Tuttavia, si tratterebbe di un’autentica impresa e, al momento attuale, gli scenari più realistici sembrano essere altri. Normale, dunque, che l’Inter stia già valutando eventuali alternative per il futuro della propria panchina.