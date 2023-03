Un attacco che sta deludendo, Lautaro Martinez a parte. A eccezione del Toro, autore di 9 centri dopo il rientro dalla sosta mondiale, il reparto offensivo nerazzurro nel 2023 sta rendendo parecchio al di sotto delle aspettative. 3 gol per Lukaku (di cui 2 su rigore), 2 per Dzeko e 0 per il fantasma Correa. Troppo pochi. E allora l’Inter sta pensando di tutelarsi cercando sul mercato rinforzi da affiancare al diez argentino: sondati i nomi di Firmino e Thuram, anche Noah Okafor entra nella lista degli obiettivi di Marotta e Ausilio.

IL PROFILO – A lanciare la notizia è Sky Sport De, che riporta come l’attaccante svizzero voglia lasciare il Salisburgo in estate per tentare il salto in un top club. Le squadre interessate, al momento, sarebbero Inter, Milan e Tottenham. Il suo contratto scade nel 2024 e attualmente sarebbe bloccato il discorso riguardante il rinnovo, per cui il prezzo per acquistarlo dovrebbe aggirarsi intorno ai 20/25 milioni di euro. Un’ottima cifra per un giocatore non ancora 23enne con potenzialità decisamente interessanti. In questa stagione Okafor ha realizzato 10 reti (di cui 3 in Champions e una di queste al Milan) tra campionato e coppe europee.