GdS – Inter, altre 3 cessioni in vista: così Darmian si può sbloccare

Ha decisamente cambiato passo il mercato dell’Inter sul fronte delle cessioni. Il club nerazzurro, dopo aver finalmente trovato la quadra per il passaggio di Diego Godin al Cagliari, sta infatti chiudendo anche l’uscita di Antonio Candreva vicinissimo alla Sampdoria. Come anticipato in tutta la giornata di ieri e confermato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’accordo con i club è già stato raggiunto, mentre a questo punto si attende solo il sì da parte del calciatore al trasferimento in Liguria.

Quella di ieri presso la sede interista di Viale della Liberazione, però, è stata una giornata molto intensa anche per altri affari. Innanzitutto per la firma di Arturo Vidal arrivata nel tardo pomeriggio, ma anche perché i dirigenti nerazzurri hanno intrattenuto diversi incontri di mercato. Con il Verona, ad esempio, è stato imbastito un nuovo prestito di Salcedo con possibilità di riscatto e contro-riscatto. Mentre con la Spal l’Inter ha definito interamente il prestito secco di Sebastiano Esposito, che a Ferrara ritroverà in squadra il fratello Salvatore.

Una volta sistemate tutte queste pedine – a cui va aggiunto anche il prestito di Lucien Agoumé in dirittura d’arrivo allo Spezia – l’Inter avrà finalmente liberato lo spazio necessario per consentire all’affare che porta a Matteo Darmian di sbloccarsi. Il terzino del Parma è in trepidante attesa, desideroso di poter finalmente riabbracciare Antonio Conte e vestire quella maglia nerazzurra che gli era stata promessa la scorsa stagione.

