TS – L’Inter spera ancora di cedere un big a centrocampo: poi spazio al colpo finale

Potrebbe essersi chiuso con l’arrivo di Arturo Vidal il mercato in entrata dell’Inter per ciò che concerne il reparto di centrocampo. La mediana nerazzurra, con l’innesto del cileno, conta attualmente 10 centrocampisti in rosa. A questi vanno sicuramente sottratti Lucien Agoumé – che sta per trasferirsi in prestito allo Spezia – e Joao Mario, finito fuori dai piani della dirigenza ormai da tempo e totalmente estraneo alle vicende di Appiano Gentile.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, l’Inter potrebbe comunque riservarsi ancora un grande colpo nel finale di mercato. Per questo motivo il quotidiano torinese non ha escluso nell’edizione odierna il possibile sacrificio di un big a centrocampo tra Brozovic, Nainggolan ed Eriksen. Con una delle loro cessioni, il club nerazzurro potrebbe sperare di arrivare al quasi irraggiungibile N’Golo Kanté, o in alternativa sulle corsie laterali ad Emerson Palmieri o Marcos Alonso.

