GdS – Inter, fattore Vidal: cosa si aspetta Conte dal suo guerriero

Manca solamente l’ufficialità, slittata per la mattinata di oggi dopo la firma depositata presso la sede nerazzurra nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo di che, Arturo Vidal diverrà un calciatore dell’Inter a tutti gli effetti, chiudendo finalmente una rincorsa di mercato che durava ormai da oltre due anni da parte della dirigenza interista nei suoi confronti. Ieri, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, è stata la primissima giornata milanese per il cileno, che in mattina ha svolto senza intoppi le visite mediche sia al Coni che all’Humanitas.

Finita la seconda parte dei test, appena prima di pranzo, Vidal ha richiesto di essere portato ad Appiano Gentile per incontrare finalmente i nuovi compagni, ma soprattutto per riabbracciare dopo tanti anni Antonio Conte. Il tecnico leccese, felice come un bambino di ritrovare il suo guerriero, adesso si aspetta però tanto sacrificio perché sa che nelle corde dell’ex Barcellona ci sono ingredienti importantissimi per la sua concezione del calcio: duttilità, fame, personalità e abitudine alla vittoria.

Dopo il pranzo in hotel e un comprensibile riposo, Re Artù si è presentato presso la sede di Viale della Liberazione alle 18.00, giusto il tempo di risolvere le ultime formalità e mettere l’attesissima firma sul contratto che per due anni (con opzione per il terzo) lo legherà al club nerazzurro. Poi un piccolo tour a Milano con la compagna Sonia, partendo chiaramente dal Duomo e documentando tutto rigorosamente su Instagram, per celebrare il via ufficiale alla nuova avventura in maglia Inter.

