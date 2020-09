Mercato – Intesa totale tra Inter e Spal: c’è il sì di Esposito al prestito!

Affare di mercato fatto tra Inter e Spal per il prestito secco di Sebastiano Esposito. In seguito all’incontro avvenuto nella frenetica giornata di ieri presso la sede nerazzurra, i due club hanno trovato l’intesa totale per la buona riuscita dell’operazione, ottenendo anche il sì del calciatore conteso pure dal Pescara. Il giovane attaccante classe 2002 raggiungerà così in Serie B il fratello Salvatore, per la primissima esperienza lontano da Appiano Gentile in cui sarà chiamato a caricarsi di tante responsabilità.

Come scritto da gianlucadimarzio.com, nella giornata odierna il calciatore sarà già in viaggio per raggiungere Ferrara ed iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia della Spal. Con il ritorno di Andrea Pinamonti all’Inter, il club nerazzurro aveva già lanciato un primo segnale al ragazzo, che lo scorso anno era riuscito ad esordire dal primo minuto in Serie A con la maglia interista trovando anche la prima rete su calcio di rigore contro il Genoa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<