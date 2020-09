Sky – Prestiti? No, grazie! L’Inter ha una strategia chiara sulle cessioni: il punto

Con l’arrivo di Arturo Vidal ora l’Inter potrà concentrarsi sulle uscite in attesa che si liberi spazio per Matteo Darmian. Ad oggi infatti – stando alle ultime indiscrezioni – il mercato in entrata dei nerazzurri si chiuderà con questi due nomi a meno di qualche cessione importante. E proprio su questo fronte la società ha una strategia ben chiara.

Come riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale, l’Inter non accetterà offerte per il prestito di giocatori ritenuti all’interno del progetto. Ad eccezione dei giovani Agoumé, Salcedo ed Esposito – per cui i nerazzurri non vogliono perdere il controllo – eventuali cessioni arriveranno soltanto a titolo definitivo. Il nome in cima alla lista è sicuramente Radja Nainggolan, corteggiato costantemente dal Cagliari, ma la risposta di Marotta ed Ausilio è chiara: niente prestito.

Al momento la linea impostata è questa, “vedremo se verso la fine del mercato cambierà qualcosa”, ha concluso Di Marzio.

