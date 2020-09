Mercato – Pedullà: “Inter, il Cagliari non molla per Nainggolan. Ma Marotta non lo svende”. Il prezzo

Non occorre chissà qualche osservatore di calciomercato per capire come, per il Cagliari, cercare di affondare la mossa di riprendersi Radja Nainggolan anche per la prossima stagione rischi di comportare un investimento di un certo tipo: il calciatore, tornato all’Inter dopo il prestito in Sardegna, potrebbe essere rivalorizzato da Antonio Conte, anche se la posizione del belga rimane sempre in bilico. Ed è proprio su questa non totale certezza che il Cagliari intende scavare, cercando di bussare alla porta di Marotta per regalare a Eusebio Di Francesco il colpo che, forse, sarebbe un volto nuovo al suo Cagliari.

Secondo il noto giornalista Alfredo Pedullà, in ogni caso, il Cagliari non avrà vita facile in questo senso: l’Inter, infatti, parte da una richiesta iniziale di 15 milioni di euro, eventualmente negoziabile, ma non parte certo con la volontà di svendere il centrocampista. I sardi non intendono mollare per l’obiettivo, l’Inter continua a monitorare la situazione delle proposte in entrata e – intanto – medita anche se trattenere il Ninja.

