Pescara, Sebastiani non molla per Esposito: “Ha l’accordo con la SPAL? Anche con noi. Deciderà lui”

Le notizie di mercato delle ultime ore sul futuro di Sebastiano Esposito vanno a senso unico e parlano di SPAL, del club ferrarese che dovrebbe essere quello in pole position per arrivare a concludere l’affare con il ragazzo classe 2002 nativo di Castellammare di Stabia. Ma non c’è ancora la firma, e, come vuole la regola d’oro del calciomercato, in virtù di questo c’è ancora spazio per tutto, inclusi inaspettati colpi di coda da parte del Pescara, altro club interessato ad avere il calciatore in prestito.

Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha infatti parlato dell’attaccante nel corso di una diretta a Rete8 Sport, rispondendo così a chi gli chiedesse conto del presunto accordo già raggiunto tra il calciatore, la SPAL e la società interista: “La SPAL ha trovato l’intesa col club nerazzurro? Anche noi. Deciderà il ragazzo”, ha affermato il presidente degli abruzzesi.

