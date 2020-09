TMW – Il Verona spinge per Salcedo, domani nuovo summit con l’Inter: ecco la formula

Con il ritorno dal Genoa di Andrea Pinamonti il reparto offensivo dell’Inter è formalmente al completo, a meno di occasioni di fine mercato. Spazio che si chiude, dunque, per i due giovani attaccanti nerazzurri Sebastiano Esposito ed Eddie Salcedo. Se il primo sta riflettendo sull’offerta della Spal per avere maggiore spazio, il secondo è ad un passo dal ritorno all’Hellas Verona.

La giornata di oggi infatti è stata importante per il futuro del classe 2001, che già la scorsa stagione è stato in forza alla squadra alla di Juric. Il tecnico dei veneti è pronto a riabbracciarlo ed il Verona ha aumentato il pressing: il ds D’Amico e l’agente Riso hanno fatto visita alla sede dell’Inter e l’incontro – come riporta Tuttomercatoweb.com – è stato positivo. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto con un controriscatto a favore dei nerazzurri, che non vogliono perdere il controllo su Salcedo. Domani sono attesi gli sviluppi decisivi.

