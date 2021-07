GdS – Inter-Nandez, c’è l’accordo. Marotta fa all-in: domani incontro con Giulini. Agoumé la chiave?

Inzaghi e Nandez scalpitano: il matrimonio s'ha da fare, parti al lavoro per trovare un'intesa

I due club hanno prima definitivo gli ultimi dettagli per il passaggio di Dalbert in Sardegna, che si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 7 milioni di euro, mentre resta complicata la pista legata a Nainggolan, che sta trattando con l'Inter per la risoluzione del contratto. Fin qui non è stato trovato nessun accordo tra le parti sulla buonuscita.