Tra Brozovic e Inzaghi è già scattata la scintilla. Ma il rinnovo resta un rebus: le ultime

Il centrocampista croato ieri ha raggiunto il ritiro

Marcelo Brozovic è sbarcato ad Appiano. Ad attenderlo c'era Simone Inzaghi, tra i due sembra essere già scoppiata la scintilla, come testimoniato dai sorrisi evidenti negli scatti pubblicati dall'Inter sui social.

Il nuovo tecnico nerazzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha più volte ribadito alla dirigenza la volontà di puntare su Brozovic anche in vista della prossima stagione, viste le sue qualità e il suo impatto nel gioco dell'Inter, anche se il suo contratto è in scadenza nel 2022.