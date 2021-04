Mercato – Giroud è ancora un obiettivo dell’Inter: le ultime

Il centravanti francese andrà in scadenza di contratto la prossima estate

Tra i tanti profili che l' Inter sta sondando sul mercato per il ruolo di vice Lukaku, ancora una volta in vista della prossima estate si parlerà di Olivier Giroud. Secondo quanto scritto da goal.com, infatti, il club nerazzurro sarebbe ancora parecchio interessato al centravanti francese di proprietà del Chelsea. Com'è risaputo, infatti, a fine stagione lascerà Londra per via della scadenza del contratto con i Blues e sarà quindi libero di firmare a zero per qualsiasi altro club sulle sue tracce.

Il 34enne in questa stagione ha trovato meno spazio del previsto ed è nel mirino di numerosi club in Europa tra cui la Juventus. Con il ritorno di Steven Zhang a Milano di questo pomeriggio, in casa Inter ci si attende che si possa finalmente tornare a parlare di programmazione e possibili investimenti in entrata sul calciomercato. In questo senso, oltre al nome di Giroud come quarto attaccante, va ricordato che potrebbe liberarsi a costo zero un'altra vecchia conoscenza di Antonio Conte, vale a dire Edin Dzeko.