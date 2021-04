Barella: “Contro la Juventus il gol più importante. Allenarmi con campioni mi ha aiutato”

Il centrocampista nerazzurro sul finale di stagione e sull'Europeo della prossima estate

Uno dei grandi protagonisti della stagione dell' Inter , Nicolò Barella, questo pomeriggio è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport 24. Il centrocampista sardo ha parlato chiaramente di questo avvincente finale di stagione che consegnerà con ogni probabilità lo scudetto alla formazione nerazzurra dopo ben 11 anni di astinenza, ma con un occhio già proiettato al prossimo Europeo che giocherà per la prima volta in carriera. A seguire l'intervista del calciatore interista:

TRAGUARDO FINALE - "Sicuramente la stanchezza inizia a farsi sentire, è stato un anno particolare e noi non ci siamo quasi mai fermati, ma l’obiettivo è più importante di tutto era lo stesso anche l’anno scorso, purtroppo non ce l’abbiamo fatta, abbiamo perso anche una finale. Quello è qualcosa che ci ha stimolato dentro e lo abbiamo usato a nostro favore per migliorare ancora".