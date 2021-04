Inter, il barbiere dei calciatori: “Uno vuole il biondo platino, un altro il simbolo dello scudetto”

Ecco come i nerazzurri stanno preparando il loro look scudetto

Per la maggior parte dei calciatori dell'Inter quello che la squadra si appresta a vincere nelle prossime settimane sarà non solo il primo scudetto in carriera, ma addirittura il primo trofeo importante conquistato da professionisti. Per un evento tanto speciale, dunque, servirà un look all'altezza, ed è per questo motivo che calciomercato.com ha intervistato il barbiere di ben 5 interisti: Radu, Bastoni, Skriniar, Hakimi e Pinamonti.