Giroud allontana le voci di mercato: “Sono sereno e sento la fiducia del gruppo”

Olivier Giroud sta vivendo un momento magico al Chelsea, il classico periodo in cui un attaccante diventa Re Mida e ogni palla toccata diventa goal. Il francese, fresco di poker più “anziano” della storia della Champions League e di rete in Premier League, è tornato a parlare di futuro, allontanando le voci di mercato.

Lo scorso gennaio infatti Giroud sembrava ai margini della rosa e fu vicinissimo dal vestire la maglia dell’Inter prima e della Lazio poi, salvo poi rimanere a Londra. Un anno dopo la situazione è radicalmente cambiata e il calciatore pilastro del progetto. A tal proposito Giroud, al termine della partita vinta dai blues contro il Leeds, ha dichiarato: “Sto molto bene e sono fiducioso per il futuro. Finalmente sono sereno e i risultati si vedono. Sono felice di poter segnare e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obbiettivi, così come sono felice per lo staff. Lavoriamo sodo e il lavoro paga sempre. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro e vogliamo mantenerla”.

Tramonta definitivamente l’ipotesi di un suo approdo low cost all’Inter come vice Lukaku?

