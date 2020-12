Zaccardo: “Lukaku più devastante oggi di quando è arrivato. Lui e Ibrahimovic hanno un segreto”

Potete scommetterci se li conosceva, gli attaccanti, Cristian Zaccardo. Potete scommetterci se li conosceva, lui, difensore, campione del mondo ed ex guardiano delle retrovie – tra le altre – di Bologna, Palermo, Parma e Milan. Oggi Zaccardo è ormai un ex calciatore, dopo l’ultima esperienza con il Tre Fiori (campionato sammarinese) nel 2019: ma il suo lavoro se lo ricorda ancora bene ed è intervenuto oggi, ai microfoni di Tutti Convocati, su Radio 24, per commentare le imprese di Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, due degli attaccanti più in auge di questo campionato.

L’ex giocatore si è espresso in questi termini: “Ce ne sono di grandi attaccanti in Serie A, è bello perché il campionato sta tornando ad alti livelli con tutti questi bomber – ha analizzato Zaccardo – Lukaku quando è arrivato non era così continuo, ora è devastante. Lui e Ibrahimovic riescono a fare la differenza con la loro stazza”, ha concluso.

