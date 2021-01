CM.com – Gomez riparte dal Siviglia, rimpianto Italia: l’Inter ci ha provato davvero. Il retroscena

Il Papu Gomez è diventato nella giornata di ieri ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. L’argentino lascia dopo diversi anni l’Atalanta e l’Italia, a causa di uno scontro con mister Gasperini.

Come riportato da Calciomercato.com, Gomez ha scelto l’Andalusia per ripartire e rimettersi in gioco ma ha aspettato fino all’ultimo una squadra italiana in questa finestra di mercato invernale.

La Juventus non lo ha mai trattato in maniera seria e non è entrata seriamente in scena, il Milan si è limitato solo ad una richiesta di informazioni mentre chi ha pensato davvero al Papu è l’Inter, solo però a condizioni economiche vantaggiose.

Un acquisto da 10/15 milioni di euro non era sostenibile per le casse nerazzurre. Poi ci ha pensato il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, a spegnere le speranze dei club italiani e dell’Inter 10 giorni fa, imponendo la cessione di Gomez solo all’estero.

