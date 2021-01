Eriksen ci ha preso gusto. Punizione anche nel riscaldamento post partita: gol e altra esultanza con i compagni

Spunta un curioso retroscena direttamente dal rettangolo verde di San Siro. Dopo la partita, come di consueto, i giocatori che non sono stati impiegati o che sono subentrati nel secondo tempo di Inter-Milan, hanno svolto un lavoro supplementare seguiti dallo staff tecnico di Conte.

Tra questi anche il man of the match Christian Eriksen, in campo nel finale al posto di Brozovic. A fine allenamento, il danese ha calciato un’altra punizione dalla stessa posizione da dove è partita la parabola magica che ha deciso il derby con il Milan al minuto 97′. La palla è terminata in porta, i giocatori in campo hanno replicato l’esultanza prima di ritornare negli spogliatoi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<