Coppa Italia, Inter-Juventus in semifinale? L’andata a San Siro: ecco cosa dice il regolamento

L’Inter, dopo aver eliminato il Milan nei quarti di finale, questa sera conoscerà il prossimo avversario che uscirà dalla sfida in programma tra Juventus e Spal. I pronostici ovviamente sono tutti per la Vecchia Signora, c’è chi già pregusta un doppio Derby d’Italia anche se nel calcio tutto è possibile.

In caso di passaggio della formazione bianconera, l’Inter giocherà l’andata della semifinale in casa per il regolamento specificato nella nota ufficiale della Lega: “Hanno diritto di giocare la gara di ritorno in casa le Società cui è stata attribuita la posizione di ingresso in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione a quanto precede le eventuali sfide di semifinale che si disputano tra una Società di Serie A Testa di Serie e una Società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso la Società che ha diritto di giocare la gara di ritorno in casa è sempre determinato da sorteggio”.

Il numero d’ingresso dell’Inter è il 3, quello della Juventus è il 2. In caso di Derby d’Italia, l’andata si giocherà a Milano e il ritorno a Torino.

