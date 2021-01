Inter-Milan, Barella vero trascinatore e decisivo nella partita: il confronto voti

Nicolò Barella è ormai diventato un giocatore di cui l’Inter non può fare a meno. Il centrocampista nerazzurro anche nella partita di ieri ha confermato la sua continuità di rendimento ed è stato decisivo all’interno della partita visto che si è procurato il rigore che ha portato la partita in parità. In seguito i voti dei quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – In una partita difficile, caotica, non emerge solo per ritmo, palloni toccati e ripartenze. Il vero regista dell’Inter è lui. Dispensa serenità oltre che geometrie. Prende il rigore. Ora ha anche la testa da top player.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – E’ un moto perpetuo, attacca, difende, riparte, sempre a pieno ritmo ed è decisivo in occasione del rigore quando con una sterzata induce Leao a commettere fallo. Ciò che impressiona di questo ragazzo è la regolarità del rendimento: non cala mai.

TUTTOSPORT 7 – Lotta, al solito, con piglio gladiatorio e va a conquistare il rigore dell’1-1.

PASSIONE INTER 7 – Assoluto trascinatore anche quest’oggi nel centrocampo nerazzurro. Questa sera è davvero totale: recupera palloni con tanta corsa, supera gli avversari, si propone sempre in appoggio ai compagni e realizza diversi cambi di gioco che velocizzano la manovra della squadra, facendo vedere di essere dotato anche di buon piede. Anche quando non ne ha più sul finale, fa valere la sua caparbietà.

