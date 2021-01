Sconcerti: “L’Inter ha meritato la vittoria contro il Milan. Il gol di Eriksen un colpo di grande calcio”

Mario Sconcerti ha parlato del derby disputatosi ieri tra Inter e Milan. Il giornalista, nell’analisi sul Corriere della Sera, ha sottolineato la vittoria meritata dell’Inter e ha evidenziato la forza del gioco della squadra di Conte. In seguito le parole.

DERBY SPETTACCOLARE – “E’ stato un bel derby. La sorpresa più spettacolare è stato il litigio intenso tra Lukaku e Ibra, guardato con invidia da tutti essendo Ibra l’unico in città a potersi permettere il lusso di litigare con Lukaku“.

PARTITA CHIARA – “Nella partita è stato tutto chiaro: l’Inter ha meritato la vittoria e il Milan è stato miracoloso a tenere in piedi la partita sino all’ultimo. I nerazzurri non hanno un gioco allegro, ma sono sempre più insistenti sulla loro massa d’urto. Ha segnato su calci piazzati, ha restituito onore perfino a Eriksen, l’Inter ormai domina tutte le partite che gioca. Mi sembra entrata in un’altra dimensione rispetto alle altre squadre del campionato“.

LA SVOLTA E LA RETE DI ERIKSEN – “La svolta della partita è arrivata con l’ingresso di di Hakimi, la vera diversità dell’Inter, un’agilità che ha un unico binario ma che costringe la squadra cambiare ritmo e a seguirlo. Con Hakimi è cresciuta tutta la squadra. Non credo che il gol di Eriksen valga una conferma, ma come un colpo di grande calcio, è sempre stato il suo pane“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<