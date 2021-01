Mercato – Gomez in stand-by: l’Inter tiene la porta aperta

E’ il nome principale in questa finestra di mercato, almeno in Italia: Alejandro Gomez può diventare l’acquisto di gennaio perfetto per molte squadre soprattutto in Serie A. Il Papu ha rotto definitivamente con l’Atalanta e con il tecnico Giampiero Gasperini e ad oggi una riconciliazione è sempre più lontana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante per Antonio Conte la rosa dell’Inter sia completa, un giocatore come l’argentino lo accoglierebbe davvero volentieri. L’incastro non è facile, soprattutto se non dovessero esserci uscite ed il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Christian Eriksen.

Come appreso dalla nostra redazione l’Inter sta continuando ad osservare la situazione Gomez-Atalanta perché pensa di poter cogliere l’occasione anche nei giorni finali di calciomercato. I nerazzurri così si tengono la porta aperta, ed il Papu al momento è una – se non la – delle piste più calde di questi giorni.

