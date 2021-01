La Stampa – Torreira può rompere il prestito con l’Atletico: idea Inter se parte Eriksen

Dopo qualche ammiccamento del passato, Lucas Torreira potrebbe tornare ad essere un nome utile in casa Inter. Il centrocampista uruguagio, che nella scorsa finestra di mercato era volato in prestito in Spagna dall’Arsenal all’Atletico Madrid, non è assolutamente soddisfatto del suo rendimento che in questi primi mesi lo ha visto in campo in tredici occasioni tra tutte le competizioni con una sola rete all’attivo, per un totale di 420 minuti collezionati.

A quanto pare anche il Cholo Simeone non sembra contentissimo per quanto fatto sino a questo momento in campo dal centrocampista uruguagio. Per questo motivo, come circolato in Spagna negli ultimi tempi, non sarebbe affatto una sorpresa se il calciatore dovesse rientrare dal prestito all’Arsenal già in questo gennaio. Secondo La Stampa, qualora l’Inter riuscisse a piazzare in uscita Christian Eriksen, si precipiterebbe nuovamente su Torreira in prestito come perfetto vice Brozovic in mezzo al campo.

>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<