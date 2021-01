Sky – Verso Udinese-Inter, Conte sorride: tutti a disposizione tranne D’Ambrosio

Dopo il forcing delle ultime settimane, finalmente Antonio Conte avrà a disposizione tutta la settimana per poter preparare con tranquillità la sfida di sabato contro l’Udinese. Il tecnico leccese, tra le altre cose, nella sessione odierna ad Appiano Gentile ha ritrovato a disposizione quasi l’intera rosa, eccetto Danilo D’Ambrosio che ancora ne avrà per almeno dieci giorni. Probabilmente per la prima volta in stagione, l’allenatore quindi avrà l’imbarazzo della scelta in vista della trasferta di Udine.

Come confermato su Sky Sport, quest’oggi in campo Vecino e Sensi si sono difatti allenati regolarmente insieme al resto dei compagni. Con loro c’era anche sia Andrea Pinamonti, che Conte già la scorsa domenica aveva ritrovato a disposizione nell’elenco dei convocati, ma soprattutto Alexis Sanchez. Questa mattina, infatti, era stato lanciato l’allarme su un possibile nuovo stop del centravanti cileno. Per fortuna, dopo l’attenta analisi dello staff medico, è stato rilevato un semplice affaticamento muscolare che non gli impedirà di poterci essere contro la sua ex Udinese.

