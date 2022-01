L’ag. di Gosens fuori dalla sede nerazzurra: “Perché l’Inter? Perché è l’Inter”

L'agente del tedesco: "Mancano ancora gli ultimi dettagli"

Sono ore caldissime per la trattativa Robin Gosens . Atalanta e Inter hanno trovato l'accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro (bonus inclusi). Gli agenti dell'esterno tedesco hanno avuto un incontro con la dirigenza nerazzurra per limare gli ultimi dettagli sul contratto.

All'uscita dalla sede interista, l'ag. di Gosens ha detto: "Non è ancora fatta, mancano ancora gli ultimi dettagli. Si fa in serata? Non lo so. Perché l'Inter? Perché è l'Inter".