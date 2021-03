CM.com – Chelsea e Arsenal su Hakimi, l’Inter alza il muro: il treno di Conte è super incedibile

L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi di Achraf Hakimi. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse sul mercato di Chelsea e Arsenal per l’ex Real Madrid, con i due club inglesi pronti a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Suning e l’Inter però non sono disposti a venderlo dopo averlo acquistato un anno fa per 40 milioni di euro. Le scadenze di pagamento col Real Madrid verranno tutte rispettate e le offerte per Hakimi verranno rispedite al mittente.

