GdS – Conte via, Inter chiamata a cedere un big. Da Hakimi alla LuLa: i top club d’Europa pronti all’assalto

La dirigenza nerazzurra è chiamata a cedere un big sul mercato: ecco chi rischia

Steven Zhang è stato chiaro e non farà passi indietro: l'Inter dovrà chiudere il prossimo mercato con un bilancio attivo importante, con ogni probabilità sarà costretta a cedere uno dei suoi big per una plusvalenza che si avvicini ai 100 milioni di euro ed è chiamata a ridurre il monte ingaggi del 15-20%.

Una decisione che ogni probabilità sancirà la fine del matrimonio con Conte e che è desinata ad avere forti ripercussioni anche in ottica calciomercato. Con l'addio del tecnico salentino i big potrebbero iniziare davvero a valutare la possibilità di lasciare Milano: da Hakimi, che piace al Psg, a Lautaro che ha estimatori in Spagna, fino a Lukaku che alcuni club inglesi, tra cui il City, riporterebbero volentieri in Premier.