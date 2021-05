Sky – Asta Hakimi, Bayern e Chelsea sfidano il Psg: serve un’offerta da capogiro per strapparlo all’Inter

Il club nerazzurro ascolterà le offerte, ma non si priverà facilmente di lui

A differenza della versione de La Gazzetta dello Sport però Sky rivela come l'Inter non si priverà facilmente di lui. Il club nerazzurro è pronto a valutare offerte, ma non verranno prese in considerazione offerte da 60 milioni di euro. Chi vorrà Hakimi, che ha un contratto con l'Inter fino al 2025, dovrà fare un'offerta da capogiro.