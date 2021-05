GdS – Hakimi al Psg? Rispunta Florenzi, è lui l’erede: i dettagli

L'Inter si era già mossa con Conte ed è pronto a tornare alla carica in caso di partenza del treno marocchino

E' Alessandro Florenzi il primo nome sul taccuino della dirigenza dell'Inter in caso di partenza di Acrhaf Hakimi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, arriverebbe proprio dal Psg,club in pole per l'esterno marocchino, il sostituto dell'ex Real Madrid e Borussia Dortmund.