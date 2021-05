Da Joao Mario e Nainggolan a Sensi e Vecino: Marotta e Ausilio a caccia del tesoretto. I nomi in uscita

Hakimi potrebbe essere l'unico big ad andare via: l'Inter è pronta a liberarsi anche di Lazaro e Dalbert

Achraf Hakimi potrebbe essere l'unico big a lasciare l'Inter, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La dirigenza nerazzurra cercherà di raggiungere l'attivo di 90-100 milioni nella prossima finestra di mercato piazzando in uscita i diversi esuberi: è questa la missione di Marotta e Ausilio.

A partire da Joao Mario, che viene da un’ottima stagione allo Sporting con cui ha vinto il campionato portoghese. Il club di Lisbona punta a confermarlo, ma piace anche in Spagna. E poi c'è Radja Nainggolan: il Ninja ha un contratto pesante, da 4,5 milioninetti a stagione per un altro anno, il Cagliari è al lavoro per tenerlo, al lordo, solo di ingaggio, l’Inter risparmierebbe 9 milioni.