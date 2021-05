GdS – Vice Bastoni, spunta l’idea Radu. D’Ambrosio verso l’addio: 3 big di A su di lui

Il difensore rumeno è un fedelissimo di Inzaghi, mentre l'azzurro ha una contro-clausola per liberarsi dall'Inter

In attesa di capire quale sarà il futuro di Acrhaf Hakimi, la dirigenza dell'Inter, dopo aver ufficializzato il rinnovo di Bastoni, ha esercitato la clausola unilaterale per il rinnovo di un anno di Danilo D’Ambrosio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'azzurro ora ha una contro-clausola che prevede la possibilità di liberarsi a fronte di un’offerta più vantaggiosa per lui. Napoli, Roma e Fiorentina lo seguono sul mercato, difficile che l’Inter possa fare eventualmente controproposte per convincerlo a restare.