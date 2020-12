CM.com – Icardi al Psg per 50 milioni: per l’Inter è stato “un vero affare”. Juventus spiazzata

La cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain nell’ultima finestra di mercato ha permesso all’Inter di realizzare una super plusvalenza e di sistemare in parte il bilancio che comunque è stato chiuso in rosso.

Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, l’Inter ritiene di aver fatto un vero e proprio affare vendendolo a 50 milioni di euro soprattutto perché tutti i club hanno faticato a vendere per cifre così importanti.

Uno sconto sul prezzo finale c’è stato ma l’Inter si è “liberata” di un giocatore su cui nessuno più puntava e che rischiava di diventare un problema da gestire per Conte. L’Inter a distanza di 6 mesi è soddisfatta di aver ceduto Mauro pur rispettandolo al 100%, per una questione economica ma anche tecnica. E intanto il valore di mercato di Lukaku è già schizzato alle stelle. Insomma, tutti contenti tranne la Juventus che era davvero in agguato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<