Accadde Oggi: 16 Dicembre 2007: Suazo e la legge dell’ex, Cagliari al tappeto

16 Dicembre 2007: l’Inter di Mancini prosegue quella corsa che la porterà a vincere il sedicesimo scudetto della storia interista. Questa volta a farne le spese è il Cagliari di Nedo Sonetti, battuto per 0-2 in trasferta nel vecchio Sant’Elia.

La gara porta con sé anche una storia particolare: dopo il gol di Julio Ricardo Cruz, oramai una sentenza nelle aree avversarie in quello che è forse il periodo più prolifico della sua carriera, i nerazzurri chiudono definitivamente il match con la zampata di David Suazo, acquistato in estate proprio dal Cagliari, e che in maglia rossoblù ha scritto pagine importanti, segnando 102 reti in 274 partite e contribuendo al ritorno della squadra isolana nell’elite calcistica italiana.

L’attaccante honduregno segna e non esulta, consolidando, nonostante la rete messa a segno contro i suoi ex compagni, un legame con la squadra che non abbandonerà mai.

