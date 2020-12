Skriniar-de Vrij-Bastoni, Conte non tocca la difesa: 7a volta di fila. L’Inter ha ritrovato il suo muro

Skriniar, De Vrij e Bastoni. Questa sera contro il Napoli toccherà a loro difendere la porta di Handanovic per la settima volta di fila.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Conte non ha intenzione di cambiare dopo aver trovato quella compattezza, anche in fase di non possesso, che era stata smarrita soprattutto ad inizio stagione. Con loro in campo l’Inter ha incassato 6 gol nelle ultime 6 gare, portando a casa anche due clean sheet.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<