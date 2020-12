GdS – Pellé dice addio alla Cina e valuta il ritorno in Italia: l’Inter ci pensa? Conte…

Il governo della Repubblica Popolare Cinese ha dato mandato alla Federcalcio di far scendere a 3 milioni lordi il tetto degli stipendi per i calciatori stranieri e così tanti giocatori sono pronti a fare le valigie.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport anche l’ex nerazzurro Eder, fresco vincitore del titolo con lo Jiangsu Suning, potrebbe tornare in Italia. Nei mesi scorsi ci sono stati alcuni contatti con Bologna, Fiorentina e Sampdoria e in vista della finestra invernale di mercato è un nome che potrebbe tornare di moda qui da noi.

Ma attenzione anche a Graziano Pellé che dirà addio allo Shandong Luneng. L’attaccante azzurro è deciso a lasciare la Cina e a tornare in Italia: in questa fase non ci sono ancora contatti ufficiali, ma di certo l’attaccante leccese non ha dimenticato il feeling con Antonio Conte, che lo aveva lanciato in Nazionale agli Europei del 2016. L’Inter cerca un vice-Lukaku e chissà ma anche la Fiorentina sta cercando un numero 9 come Pellé.

