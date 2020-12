Sanchez, persiste il problema all’adduttore: possibile il rientro a gennaio. Conseguenze sul mercato?

Il problema all’adduttore che sta tenendo ai box l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez potrebbe essere un po’ più serio del previsto. È infatti certa l’assenza del calciatore nella sfida di questa sera con il Napoli, così come appare scontata l’indisponibilità nell’incontro fissato per domenica prossima contro lo Spezia.

Stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo stop potrebbe essere più lungo. La data per il rientro, infatti, rischia di essere quella del 3 gennaio del prossimo anno, quando l’Inter sarà di scena contro il Crotone. In tal caso Sanchez salterebbe anche la gara con l’Hellas Verona, fissata per l’antivigilia di Natale.

I continui infortuni del cileno non possono che far suonare un’allarme in casa Inter. L’esigenza di investire sul mercato per un quarto attaccante è divenuta meno impellente dopo l’eliminazione dalla Champions League, sia per questioni economiche che meramente tecniche: con sole due competizioni da affrontare, infatti, ad Antonio Conte non serve una rosa lunghissima.

Ragion per cui potrebbero bastare anche i soli Lukaku, Lautaro e Sanchez, magari affiancati da quel Pinamonti poco considerato dal tecnico: un discorso possibile solo con un cileno al massimo della forma e sempre disponibile. Le sue prolungate assenze, però, potrebbero far cambiare i piani ad una società che ora punta con decisione allo scudetto.

