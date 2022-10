Chi è Tanguy Nianzou, il difensore che ha stregato Ausilio

Un avvio di stagione da incorniciare per il giovane talento

Pietro Magnani

Durante il blitz di mercato in Spagna, Piero Ausilio ha monitorato con grande attenzione un prospetto molto interessante. Si tratta di Tanguy Nianzou, ventenne francese in forza al Siviglia. Il ragazzo, cresciuto nel vivaio del PSG prima di passare al Bayern Monaco e poi, appunto, al Siviglia, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un grande difensore centrale.

Nianzou è un difensore possente, roccioso e che bada al sodo. Non un regista difensivo, ma un marcatore feroce, forte nei duelli con gli attaccanti e che non cerca giocate complicate. La sua giovane età gli apre davanti un futuro luminoso, in cui potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nel calcio internazionale. Purtroppo però le sue grandi doti di marcatore stanno inevitabilmente attirando l'attenzione delle big d'Europa. Il Siviglia sa di avere per le mani un potenziale gioiello e, avendolo appena acquistato dal Bayern Monaco per 16 milioni, vorrà cercare di monetizzare il più possibile da una sua eventuale cessione. Il rischio è che il costo del suo cartellino lieviti, specie visto che può sfruttare anche una vetrina importante come la Champions League (dove peraltro ha anche segnato) per mettersi in mostra.

Ma che giocatore è Nianzou? Fortissimo in marcatura a uomo, si sta rivelando un muro quasi insuperabile per ogni attaccante. Sia nel gioco aereo che in quello a terra eccelle negli anticipi, ritagliandosi sempre il momento giusto per fermare l'avversario. Preciso e puntuale, cerca sempre la giocata più efficace e semplice, senza inutili fronzoli. Molto maturo per la sua età, si sta rivelando un giocatore molto corretto e molto poco falloso, fattore più unico che raro, specie per un marcatore feroce come lui.

NUMERI IN STAGIONE DI NIANZOU — PRESENZE: 11

MINUTI: 788

MINUTI PER PARTITA: 71,6

GOAL: 1

ASSIST: 0

CARTELLINI: 0

TOCCHI DI PALLA: 45,2

PRECISIONE PASSAGGI: 91%

PRECISIONE LANCI LUNGHI: 47%

PALLONI INTERCETTATI A PARTITA: 0,9

TACKLE RIUSCITI A PARTITA: 1,1

SALVATAGGI A PARTITA: 2

ERRORI CHE HANNO PORTATO A OCCASIONI PERICOLOSE: 0

ERRORI CHE HANNO PORTATO A GOAL: 0

DUELLI VINTI: 78%

DUELLI "A TERRA" VINTI: 82%

DUELLI AEREI VINTI: 71%

DRIBBLING SUBITI A PARTITA: 0

PALLONI PERSI A PARTITA: 4

FALLI COMMESSI A PARTITA: 0,2