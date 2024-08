Il Psg lo scarica, Skriniar torna in Serie A: doppio indizio

L’avventura di Milan Skriniar al Paris Saint Germain può giungere al termine dopo un solo anno dall’ingaggio a costo zero. L’ex Inter, dopo una prima stagione deludente, è finito ai margini della formazione francese allenata da Luis Enrique.

Il tecnico spagnolo, poco generoso nei suoi confronti lo scorso anno, ha deciso addirittura di escluderlo dall’elenco dei convocati per il prossimo match in campionato del Psg contro il Montpellier per scelta tecnica. Il centrale slovacco rimarrà fuori al pari di altri compagni come Danilo, Mukiele, Ugarte e Soler, al centro di possibili trattative di mercato.

Una scelta che rappresenta il segnale inequivocabile della rottura tra tecnico e calciatore, giunto davanti ad un possibile bivio per la sua carriera. A questo punto, infatti, non è escluso che anche lo stesso Skriniar possa partire negli ultimi giorni di mercato.

Un indizio su quella che potrebbe essere la sua nuova destinazione risale allo scorso Europeo. A domanda posta sul suo possibile ritorno in Serie A, Skriniar rispose così: “Sicuro che non tornerò mai più in Italia? Non è mai sicuro niente nella vita…”.

Difficile che l’Inter, nelle ore in cui si appresta a chiudere l’affare Tomas Palacios, possa aprire ad un ritorno dello slovacco dopo l’addio burrascoso di un anno fa. Tra le possibili contendenti, occhi puntati soprattutto su Roma e Napoli alla ricerca di nuovi difensori. In virtù dell’ingaggio da 9 milioni netti a stagione, l’ipotesi del prestito con una parte d’ingaggio pagata dal Psg rimane la più accreditata per chiunque.