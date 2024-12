Il Real Madrid punta Dimarco: cifra MONSTRE all’Inter

Da qualche ora è iniziata a circolare con insistenza in Spagna una voce che riguarda l’Inter. Pare infatti che il Real Madrid abbia messo gli occhi su un calciatore nerazzurro in vista del calciomercato della prossima estate. Si tratta di uno degli intoccabili di Simone Inzaghi, per il quale i blancos sarebbero disposti a fare una vera e propria follia.

Come riportato dal diario madridista Defensa Central, Federico Dimarco sarebbe entrato nel mirino del Real Madrid. L’esterno italiano, grazie ai numeri clamorosi degli ultimi anni, viene considerato tra i migliori laterali mancini al mondo. Per questa ragione, l’interista sarebbe schizzato in cima alle preferenze di Florentino Perez, pronto a presentare un’offerta monstre ad una condizione.

Il primo obiettivo del Real Madrid a sinistra come rimpiazzo di Ferland Mendy, infatti, è da tempo considerato Alphonso Davies. Il terzino canadese in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, oltre ai negoziati per il rinnovo con i bavaresi che insistono per non perderlo a zero, è pure entrato nel mirino di due club inglesi in particolare: Liverpool e Manchester United.

Il Real Madrid teme dunque di poter essere beffato al fotofinish, nonostante il corteggiamento di vecchia data nei confronti di Alphonso Davies. Qualora il canadese dovesse saltare, ecco che da Madrid sarebbero immediatamente pronti a dirottare il mega investimento su Dimarco, quotato dall’Inter non meno di 70 milioni di euro.