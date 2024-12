La Premier spaventa l’Inter: 42 milioni per Bisseck

Testato con ottimi risultati da centrale nella difesa a tre scelta da Simone Inzaghi contro l’Udinese in Coppa Italia, Yann Bisseck non smette di sorprendere. Il difensore tedesco ha ampiamente dimostrato di poter agire sia da braccetto di destra che di sinistra, rivelandosi un jolly di altissimo livello per l’Inter.

Non è neppure escluso, tra l’altro, che il classe 2000 possa essere utilizzato in futuro anche da esterno, come più volte richiesto a gran voce dai tifosi interisti che vedono in Bisseck grande potenziale anche a tutta fascia. Un giocatore prezioso e con ampio margine di crescita, prelevato dall‘Inter per ‘soli’ 7 milioni di euro pagabili in tre anni ai danesi dell’Aarhus.

Un vero e proprio colpo di mercato che, oltre a fare le fortune di Simone Inzaghi, in futuro potrebbe arricchire le casse del club. Nonostante l’importanza di Bisseck all’interno dell’organico, dinnanzi ad una mega proposta l’Inter potrebbe fiutare anche la possibilità di mettere a segno una clamorosa plusvalenza. Da diverso tempo, tra l’altro, Bisseck ha iniziato ad attirare intorno a sé diversi estimatori di mercato.

Per ultimo, come riportato da CaughtOffside, in occasione di Inter-Parma a San Siro sono stati avvistati degli emissari inglesi, in rappresentanza di due club: West Ham e Tottenham. I due club della Premier League sono sulle tracce del possente centrale tedesco e vorrebbero sondare presto le intenzioni dei nerazzurri sul calciatore.

Dopo i report estremamente positivi stilati in occasione dell’ottima prestazione disputata da Bisseck contro il Parma, sia West Ham che Tottenham hanno confermato le già buone impressioni avute in precedenza sul calciatore. Per questa ragione, secondo il tabloid britannico, i due club sarebbero intenzionati a presentare un’offerta ufficiale all’Inter da circa 42 milioni di euro.