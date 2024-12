Nuovo presidente UFFICIALE in Serie A: ECCO chi ha votato Marotta

A partire da oggi, la Lega Serie A ha un nuovo presidente. Si tratta di Ezio Simonelli, eletto da candidato unico nel corso della seconda votazione grazie alla maggioranza raggiunta con 14 voti contro 6. Ex-commercialista di Silvio Berlusconi, ex-membro del consiglio di Mediaset e revisore di Mondadori, raccoglie l’eredità lasciata dall’ormai ex numero uno Lorenzo Casini.

Dopo aver conquistato 13 voti nel corso della prima votazione, non sufficienti a raggiungere la maggioranza, Simonelli è stato eletto presidente nel corso della seconda tornata con 14 preferenze. Il nuovo presidente della Serie A, come segnalato da Calciomercato.com, era spinto sia dal presidente dell’Inter Beppe Marotta, che dall’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, oltre ad altre società come Milan, Roma e Atalanta. Fermi oppositori, invece, Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis.