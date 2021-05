Mercato – In Inghilterra confermano: “Inter a caccia di Aguero”

Il Kun lascerà il Manchester City a parametro zero il prossimo giugno

Sono esattamente sei i principali club sulla tracce del Kun Aguero in vista della scadenza del contratto del prossimo giugno. Il centravanti argentino diverse settimane fa ha dichiarato pubblicamente di aver già deciso di lasciare il Manchester City a fine stagione, sperando di poter salutare festeggiando la vittoria della sua prima Champions League in carriera. Stando a quanto riferito questa mattina dal Daily Star, sarebbe dunque partita ufficialmente la caccia all'attaccante fra numerosi club inglesi e non solo per strappare la sua firma a costo zero in estate.