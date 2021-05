Social – Ad Appiano Gentile si fa spazio al nuovo scudetto e Conte posta il video

Alla Pinetina fervono i preparativi per l'arrivo del 19esimo tricolore

Sono ore di grande attesa in casa Inter visto che pomeriggio potrebbe arrivare la vittoria aritmetica del 19esimo scudetto nella storia del club. Qualora l' Atalanta non dovesse conquistare i tre punti nella sfida contro il Sassuolo, infatti, la formazione nerazzurra diverrebbe campione d'Italia, grazie al successo per 0-2 ottenuto ieri pomeriggio nella trasferta di Crotone con le reti di Christian Eriksen e Achraf Hakimi.

Nel frattempo, dunque, ad Appiano Gentile si fa spazio nella parete dedicata ai successi dell'Inter al 19esimo scudetto. Come postato da Antonio Conte questa mattina sul proprio profilo Instagram, uno dei tanti lavoratori interisti che opera dietro le quinte della Pinetina giorno dopo giorno, ha lucidato per bene la bacheca dei trofei nerazzurri in attesa che nelle prossime ore possa essere aggiunto il nuovo tricolore in arrivo.